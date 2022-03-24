شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: الروبورتات والحجر الأسود الافتراضى يجذبان زوار معرض خدمات الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفت وكالة المعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال "الركن الرقمي"، ضمن جناحها المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ الزوار بالخدمات التقنية والتشغيلية والتطويرية والتحولات الرقمية الهادفة إلى خلق تجربة متكاملة وغنية للقاصدين عبر التقنيات الحديثة وتسخير دورها الفاعل في مجالات خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.وفق بيان لسفارة السعودية .

وتجوب روبورتات التعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك والروبوت التوجيهي جنبات الجناح بنظام تحكم آلي لتجسد في ذلك مدى عناية المملكة بكل ما يخدم الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وتحيي شعار المعرض "التحول نحو الابتكار" وأهدافه المتوازية مع رؤية المملكة 2030.

وتحدث مدير المعارض الرقمية ريان المسعودي عن تجربة الواقع الافتراضي للحجر الأسود التي تمكن المشاهد من رؤية الكعبة والأجواء المحيطة بها، مع الاستماع إلى صوت الأذان، وشم رائحة طيب الكعبة المشرفة، مما يوجد تجربة مميزة.

واستعرض الجناح الخدمات الرقمية للحرمين الشريفين والتحول الرقمي في خدماته، والتجهيزات التقنية التي استحدثتها الرئاسة خلال جائحة كورونا لتشكل بذلك شواهد حية على عناية المملكة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.