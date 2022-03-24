شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالمملكة وطقس صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة ً الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض خاصةً الأجزاء الغربية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف في الحدود الشمالية والشرقية, وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحيانا حارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:43 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند 22:15 .

وفي بحر عمان الموج خفيف أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 19 85 30 دبي 35 22 80 30 الشارقة 34 16 80 25 عجمان 32 21 85 30 أم القيوين 35 16 80 30 رأس الخيمة 35 19 85 40 الفجيرة 30 24 85 35 العين 37 19 80 25 ليوا 39 17 80 25 الرويس 38 17 80 35 السلع 38 19 80 35 دلما 33 22 85 40 طنب الكبرى 31 22 80 45 طنب الصغرى 31 22 80 45 أبو موسى 31 21 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً أحياناً وحاراً خلال النهار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق هذه الليلة.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية من 20 إلى 25 عقدة هذه الليلة.. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة هذه الليلة.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 10%.

الكويت

مائل للحرارة نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

مائل للبروده ليلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 10 - 45 كم/ساعة .