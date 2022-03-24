شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموجة باردة على الرياض والشرقية.. ودرجات حرارة صفرية شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة موجة باردة على عدد من المناطق؛ حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجات الحرارة في شمال المملكة إلى الصفر مئوية.

وفي فيديو بثته قناة الإخبارية، أوضح أن تلك الموجة الباردة يمتد تأثيرها على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل، وذلك ابتداء من يوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل بإذن الله تعالى.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ثماني درجات.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن منطقة المدينة المنورة والتي تشهد عوالق ترابية , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.