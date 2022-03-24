شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدين تصاعد العنف فى دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة بشدة، الأربعاء، "تصاعد أعمال العنف في السودان خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ"، خاصة في دارفور والمنطقتين، في إشارة إلى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إلى "الوقف الفوري لأعمال القتل والعنف الجنسي والتهجير القسري، وجميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان".

وحثت على "إجراء تحقيق فوري" في أسباب تصاعد موجة العنف التي شهدتها دارفور والمنطقتين مؤخراً، ومع المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وذكرت الوزارة الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام بالتزاماتهم بتوفير الأمن في هذه المناطق، والعمل من أجل تحقيق سلام دائم.

كما دعت الوزارة الأميركية الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور إلى "المشاركة على نحو بناء في المشاورات الجارية حول مستقبل السودان.