شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: تسلل وفد أمريكى إلى شمال شرق سوريا "خرق فاضح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية السورية إن تسلل وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا بطريقة غير مشروعة "خرق فاضح" لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة حول "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا".

وتحدثت الوزارة عن "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية".

وقالت إن ذلك "الخرق الفاضح لسيادة سورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

ونقلت وكالة "سانا" أن الخارجية السورية قالت في رسالتيها إن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وقالت الخارجية إن سوريا تدين تلك الممارسات، وتؤكد "تصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا وتحريريها من كافة أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها".