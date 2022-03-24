شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة المغربية": 13 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 12 ألفًا و934 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين، و75 ألفًا، و23 شخصًا، موضحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونًا، و780 ألفًا، و303 أشخاص حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونًا، و248 ألفًا، و595 شخصًا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1307 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 2141 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.