شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة احتيال؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح المستشار المالي والخبير الاقتصادي عاصم الرحيلي بالإبلاغ فوراً في حال وصول رسائل الاحتيال، حتى يتم اتخاذ اللازم من الجهات المعنية. وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا وصلتك رسائل احتيال ، سارع بالإبلاغ عنها للحد من عمليات النصب والاحتيال”. وأضاف الخبير الاقتصادي عاصم الرحيلي، أنه يمكن الإبلاغ بكل سهولة من خلال رقم الإبلاغ المتعارف عليه قائلاً “الرقم سهل.. احفظه 330330”. ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة احتيال؟

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