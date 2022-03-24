شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر25 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بـ (الرياض، طريف، رأس الخير، الجلاميد) وغيرها – وفقاً للتفاصيل التالية: 1- مشرف الصحة والسلامة والبيئة

(Superintendent, HSE) 2- أخصائي أول ، خدمات التعدين

(Senior Specialist, Mining Services – Strategic Sourcing) 3- أخصائي أول ، مشتريات المشاريع

(Senior Specialist, Contracting Projects Procurement) 4- أخصائي رئيسي ، مشتريات المشاريع

(Lead Specialist, Projects Procurement) 5- المشرف ، (Reduction Day)

(Superintendent, Reduction Day) 6- مشغل أول

(Senior Operator, Operation Phosphate I) 7- مشرف العمليات

(Superintendent, Process) 8- أخصائي أول ، الاستراتيجية والابتكار التقني

(Senior Specialist, Strategy & Technology Innovation) 9- أخصائي أول ، مشاريع تقنية المعلومات

(Senior Specialist, ICT Projects) التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وهندسية بشركة «معادن» في عدة مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.