شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجرعة التنشيطية في نهار رمضان تفسد الصيام؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال إلقاء درسه إن الجرعة التنشيطية ليست بمفطر ولاحرج في أخذها في نهار شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال إلقاء درسه عن بعد في تفسير آيات الصيام من سورة البقرة وشرح هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد وذلك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن بعد.

وقال الشيخ السديس إن الجرعة التنشيطية ليست مفطرة خلال نهار رمضان ولا ضرر عليها على الصيام لإنها جرعات علاجية وليست مغذية ولأنها تعطى في العضل لا الوريد وكذلك ليست بما يقوي الإنسان ولا تعتبر بديل الطعام والشراب كالمغذيات التي تعطى للمريض التي تعوض الشراب والماء.

يذكر أن الدرس جاء حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجانب التوجيهي والإرشادي والتوعي ونشر العلوم النافعة لقاصدي الحرمين الشريفين.