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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من الـ «ضباب» على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الضباب مع تأثيرات مصاحبة عبارة تدني في مستوى الرؤية، وتشمل الحالة (أبها ـ أحد رفيدة ـ النماص ـ بلقرن ـ تنومة ـ خميس مشيط).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحا.
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