شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: بلادنا تدعم تكريس الاستقرار والأمن فى ليبيا لتعزيز السلم فى منطقتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى على موقف بلاده ، الذي عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في عدد من المناسبات ، الذي يدعم كل ما من شأنه تكريس الاستقرار والأمن في ليبيا ويؤسس لليبيا جديدة متصالحة داخليا وفاعلة في تعزيز الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم.
جاء ذلك خلال لقاءه مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بدولة ليبيا محمد عيسى ،حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا .
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم / الأربعاء / -أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بإسلام آباد على مدار يومي 22 و23 مارس الحالي .
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة السياحية التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادى وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.
وذكرت وزارة السياحية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السفينة السياحية تحمل جنسيات مختلفة أغلبهم من بريطانيا، بالإضافة إلى جنسيات ألمانية وإسبانية وهولندية ودنماركية وكندية وأسترالية، موضحة أن وزير السياحية محمد المعز بلحسين ووزير النقل ربيع المجيدى كانا فى استقبال الرحلة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس هيلان وينتارتون.
وتوقع بلحسين ارتفاع عدد الرحلات السياحية إلى تونس، مشيرا إلى أن هذه الرحلة هي الأولى، وواحدة من بين 40 رحلة تم تنظيمها خلال العام الحالى، واعتبر أنها تمثل بداية انتعاش القطاع السياحى والتجارى والثقافى وبالتالى تنشيط قطاع الصناعات التقليدية الذى شهد صعوبات كبرى جراء وباء كورونا.
يذكر أن السياح القادمين على متن هذه الرحلة سيقومون بجولة بعدد من المناطق السياحية بتونس العاصمة والقيروان وسوسة لاكتشاف المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها تونس.