شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: بلادنا تدعم تكريس الاستقرار والأمن فى ليبيا لتعزيز السلم فى منطقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى على موقف بلاده ، الذي عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في عدد من المناسبات ، الذي يدعم كل ما من شأنه تكريس الاستقرار والأمن في ليبيا ويؤسس لليبيا جديدة متصالحة داخليا وفاعلة في تعزيز الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بدولة ليبيا محمد عيسى ،حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا . وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم / الأربعاء / -أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بإسلام آباد على مدار يومي 22 و23 مارس الحالي .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة السياحية التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادى وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.