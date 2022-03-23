شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب غريب.. تفاصيل صادمة في جريمة «ناحر» زوجته وأبنائه الأربعة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل صادمة حول الجريمة التي نفذها مقيم يمني في أسرته بقتل زوجته وأبنائه الأربعة بنجران.

وأعلنت وزارة الداخلية إسدال الستار على الجريمة التي تقشعر لها الأبدان، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني.

تفاصيل الجريمة

وحسب صحيفة عكاظ، عمد صالح عبدالله العوبثاني على قتل زوجته وأبنائه الأربعة غيلة مستخدما سكينا حادة، بعد أن باغتهم بالخنق ثم نحرهم بطريقة وحشية الواحد تلو الآخر، قبل أن يقرر الإبلاغ عن جريمته الوحشية لمركز شرطة شرورة عند العاشرة مساءً، معترفا بإقدامه على قتل زوجته وأولاده في الثانية عشرة ظهراً.

الشرطة تنتقل لموقع الجريمة

واستقبلت الجهات الأمنية البلاغ وانتقلت إلى مسرح الجريمة، واتضح فعلاً قيامه بقتل كل أفراد أسرته، زوجته وأولاده الأربعة نحراً بسكين، مبيناً أن أكبر أولاده عمره 11 عاماً وأصغرهم طفلة عمرها عامان. وحدثت الواقعة المفجعة في منزل شعبي يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ. وتبين في مسرح الجريمة أن القاتل خنق ضحاياه أولا بعلاقة ملابس ثم نحرهم بالسكين.

جلب ابنه من زوجته المطلقة لقتله

وكشفت التحقيقات أيام الجريمة، إعداد الأب القاتل تنفيذ جريمته إذ ذهب إلى أهل زوجته السابقة، وأقنعهم بضرورة اصطحاب ابنه عبدالله معه إلى منزله بحجة أن لديه ضيوفا، ويرغب في أن يشاركه هذه المناسبة وتم له ما أراد لينفذ جريمته.

نحرها بعد صلاة الظهر

وتشير التقارير إلى أن زوجة القاتل أدت صلاة الظهر في صالة الجلوس ثم توجهت إلى غرفة النوم لأخذ قسط من الراحة إلا أنها فوجئت بزوجها يهجم عليها بسكين موجها إليها طعنة في العنق وبعد أن أجهز عليها سحب جثتها إلى المطبخ، وذكرت التقارير أن القاتل نكل بأبنائه قبل قتلهم ثم لجأ إلى جمع جثث أفراد أسرته في مكان واحد بعد أن تأكد من وفاتهم.

سبب الجريمة

كما كشفت التحقيقات أن الزوجة توفيت إثر إصابتها بجرح قطعي عميق في الرقبة ممتد في الجهة الأمامية للعنق، مع قطع في الأوردة والشرايين العميقة، والقصبة، والمريء، وبنفس الكيفية والأسباب قتل الأطفال الأربعة.

وأبانت التحقيقات أن المتهم علل قتل أسرته بضيقه وضغوطات نفسية في الحياة.

القاتل غير نادم

ولم يظهر القاتل ندمه على قتل أفراد أسرته. وأقر الجاني القاتل أنه بدأ فعلته بطعن زوجته وفصل رأسها عن جسدها ثم أتبعها بذبح أطفاله الأربعة، ابنه (عبدالله) من زوجته المطلقة بعد أن أخذه من بيت أهل طليقته، وذهب به إلى منزله ليلحقه بإخوانه الثلاثة.

مواقف سابقة

وسبق للقاتل أن أوقف سابقًا لقيامه باعتلاء منبر جامع أحمد بن حنبل في حي العزيزية بشرورة وبيده مصحف، إلا أنه تم إنزاله من على المنبر قبل خطبة الجمعة ولم يتلفظ بكلمة واحدة، وسلم حينها للجهات المختصة، وحاول القاتل الانتحار داخل التوقيف بعد أن قام بانتزاع بلاط التوقيف.