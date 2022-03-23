شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر من حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام من حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، مؤكدا أن حيازة الأسلحة بدون ترخيص يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

ودعا الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص ما لدي الأفراد من أسلحة وذخيرة غير مرخصة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأمن العام عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

ونشر حساب “الأمن العام” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الشروط التي تضمنت 7 شروط كالتالي:

1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية

2- ألا يقل عمره عن 22 عاما

3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية

4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

5- ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح

6- ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته

7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص

وأشار الأمن العام، إلى أن الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه والتي جاءت كالتالي:

1- إذا تقرر مصادرة السلاح وذخيرته

2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة

3- إذا توفى المرخص له أو فقد أهليته

كان الأمن العام أعلن أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.

وأضاف أن التسجيل يكون من خلال عدة مراحل:

1- حجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

وبيّن أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.