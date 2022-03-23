شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يسأل وزير التعليم «عادي لو ما درست في رمضان»: هكذا رد عليه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ طالب بالمرحلة الابتدائية، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسؤال قال فيه “عادي لو ما درست برمضان”، ليرد الوزير على الطالب بالقول: “لا ما هو عادي لو غبت يوم رسبوك”.

جاء ذلك خلال حفل تدشين النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والنسخة الأولى للألعاب المختلفة للبنين والبنات، بمقر وزارة التعليم في العاصمة الرياض.

وظهر الطفل في المقطع، وقد التفت لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقال له “عادي لو ما درست في شهر رمضان..؟، ليؤكد الوزير للطالب أهمية أهمية الدراسة في رمضان وعدم الغياب.