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مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على مُعلمين بالخليل جنوب الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على عدد من المعلمين الفلسطينيين فى محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية. 

وقال فؤاد العمور، منسق لجنة الحماية والصمود في جنوب الخليل، إن المستوطنين الذين ينتمون إلى مستوطنة "متسبي يائير" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين فى مُسافر يطا، هاجموا بالحجارة مركبة كانت تقل عددًا من مُعلمى مدرسة أساسية، أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أدى إلى تحطم زجاج المركبة. 

وهاجم مستوطنون آخرون سيارات مواطنين فلسطينيين قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله، وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين رددوا شعارات عنصرية، فيما صوب بعضهم الأسلحة تجاه السيارات. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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