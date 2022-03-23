شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البرتغال: العلاقات مع الجزائر "جيدة" سياسيا ودبلوماسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير الخارجية البرتغالى أجوشتو سانتوش سيلفا بأن العلاقات بين الجزائر و بلاده، في المجالين السياسي والدبلوماسي، تعد "جيدة"، مشيرا إلى أنهما يعدان شريكان مهمان في منطقة حوض المتوسط، ويجمعهما التعاون في مجال إرساء الأمن و الاستقرار و العلاقات الجيدة بين الدول و الشعوب.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به سيلفا، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم/ الأربعاء/ بمقر الرئاسة، بالجزائر العاصمة.



وأضاف أن هذا التعاون بين البلدين يشمل أيضا المساهمة في منظمات التعاون الإقليمي، بما فيها الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعد قاعدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبى و شمال أفريقيا.



واستطرد الوزير البرتغالى قائلًا إن بلاده تسمع بحرص للجزائر فيما يتصل بالمنطقة المتوسطية وشمال أفريقيا و الساحل، مضيفا:"إننا بحاجة الى الاستقرار والتنمية فى محيطنا".



ونوه وزير الخارجية البرتغالى إلى أنه في المجال الاقتصادي، بلغ عدد المؤسسات البرتغالية التي تنشط بالجزائر، وعلى وجه أخص في القطاعات الاستراتيجية، 80 مؤسسة، يضاف إلى ذلك وجود العديد من المؤسسات البرتغالية التي تقوم بالتصدير نحو الجزائر.