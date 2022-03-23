شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. اعتقال إرهابى وضبط كميات كبيرة من العبوات بمحافظتى الأنبار ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اعتقال إرهابى وضبط كميات من العبوات والعتاد بمحافظتي (الأنبار - نينوى).



وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/- أنه بعمليات متعددة بمناطق عدة، تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.



وأشارت إلى أن القوات الاستخبارية والقوات البرية المساندة، تمكنت من ضبط 335 قذيفة هاون مختلفة العيارات، و300 صمام أمان، و29 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال، وقنبلتين يدوية ومقذوفتين وغيرها من العتاد بمحافظتي الأنبار ونينوى.



ولفتت إلى أن الإرهابي تم تسليمه إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، في حين تكفلت قوات المعالجة الهندسية المرافقة للقوات برفع المواد وتفجيرها.