شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أطلقت هيئة الجوازات خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا، من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

ويستطيع المواطن عبر هذه الخدمة من الاستعلام عن صلاحية وتفاصيل تأشيرة الخروج والعودة.

كما يمكن الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية برقم الجواز من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى خدمة استعلام في منصة أبشر

ـ ملأ خانات الاستعلام

ـ اختيار تأشيرة باستخدام رقم الطلب

ـ كتابة رقم الطلب

ـ إدخال رقم الجواز

ـ إدخال رمز التحقق المرئي

ـ الضغط على استعلام