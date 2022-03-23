شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. و3 خطوات للوصول للخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة ⁧أبشر.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن منصة أبشر تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات تبويب خدماتي

2- اختيار المرور

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني