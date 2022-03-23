شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفى بوصول أول سفينة سياحية منذ عامين على متنها 724 سائحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحية التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادى وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.