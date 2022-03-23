شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفى بوصول أول سفينة سياحية منذ عامين على متنها 724 سائحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحية التونسية عن وصول أول سفينة سياحية، منذ عام 2019، إلى ميناء حلق الوادى وعلى متنها 724 سائحا من جنسيات مختلفة.
وذكرت وزارة السياحية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السفينة السياحية تحمل جنسيات مختلفة أغلبهم من بريطانيا، بالإضافة إلى جنسيات ألمانية وإسبانية وهولندية ودنماركية وكندية وأسترالية، موضحة أن وزير السياحية محمد المعز بلحسين ووزير النقل ربيع المجيدى كانا فى استقبال الرحلة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس هيلان وينتارتون.
وتوقع بلحسين ارتفاع عدد الرحلات السياحية إلى تونس، مشيرا إلى أن هذه الرحلة هي الأولى، وواحدة من بين 40 رحلة تم تنظيمها خلال العام الحالى، واعتبر أنها تمثل بداية انتعاش القطاع السياحى والتجارى والثقافى وبالتالى تنشيط قطاع الصناعات التقليدية الذى شهد صعوبات كبرى جراء وباء كورونا.
يذكر أن السياح القادمين على متن هذه الرحلة سيقومون بجولة بعدد من المناطق السياحية بتونس العاصمة والقيروان وسوسة لاكتشاف المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها تونس.