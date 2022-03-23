شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: جمع تبرعات تفطير الصائمين يتم عبر القنوات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد سليمان الخميس، أن جمع تبرعات تفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك، يتم عبر القنوات الرسمية.
وقال الخميس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إنه لا يتم السماح للإمام أو المؤذن أو أي من أفراد جماعة المسجد جمع شيئا من التبرعات خارج القنوات الرسمية”.
ولفت إلى أنه في حالة التبرع بالإفطار العيني للصائمين يكون ذلك بالتنسيق بين الإمام والمؤذن بما يحفظ للمسجد مكانته.
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