شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توضح تفاصيل خدمة سجل الأسرة للزوج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر، تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني”.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه يتم استلام سجل الأسرة من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مقرات الأحوال المدنية.