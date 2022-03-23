شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير زورقين مفخخين أعدا لمواجهة ناقلات نفط عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال التحالف بحسب خبر عاجل أوردته قناة الإخبارية السعودية، "إن الزورقين أعدا لمواجهة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب"، لافتًا إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة اليمنية.

وأضاف التحالف أن الحوثي يصعد هجماته العدائية مستهدفًا مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

وكان التحالف، أعلن في وقت سابق، إسقاط عدة مسيرات أطلقت نحو جيزان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

يأتي ذلك قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض في 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل.