شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية: إحباط هجوم لحركة الشباب على مطار العاصمة مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفوض الشرطة الصومالية الجنرال عبدى حسن اليوم الأربعاء، إحباط هجوم مسلح لحركة "الشباب" استهدف مطار العاصمة مقديشيو المعروف باسم "مطار آدم عبد الله الدولى".

وأوضح مفوض الشرطة الصومالية ،في تصريح له، أن مسلحين اثنين تظاهرا بالعمل فى المطار وشنا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية وأن القوات اشتبكت معهما، مضيفا أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين ومقتل المهاجمين.

كما صرح المتحدث باسم الشرطة الصومالية الميجور عبدالفتاح عدي أن المسلحين حاولا الوصول لقاعدة عسكرية داخل المطار، إلا أن القوات أحبطت خططهما، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسئوليتها عن الهجوم على المطار.