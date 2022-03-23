شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و135 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و135 مهاجرًا غير شرعى، فى عمليات عسكرية على مستوى الأراضى الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ،في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري، من ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 69 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 9 أطنان و92 كجم، وأكثر من 285 ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 559 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس .

وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 135 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.