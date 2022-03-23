‏التحالف: تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر. وأضافت قوات التحالف، أن تحضير هجوم الزورقين أُعدْ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيف باب المندب. وأشارت إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة. وأكدت قوات التحالف أن المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

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