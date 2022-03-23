غرفة الرياض تعلن عن ملتقى توظيف لكافة المؤهلات والتخصصات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت غرفة الرياض دعوتها للباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات لحضور ملتقى التوظيف بالتعاون مع شركة ماكسيموس الخليج؛ في كبرى الشركات والمنشآت، وفقاً للتفاصيل التالية: * المسميات الوظيفية: 1 – ضابط علاقات الضيف. 2 – مشرف علاقات النزلاء. 3 – تسويق – مدربين. 4 – مدخلين بيانات. 5 – مندوب توصيل. 6 – مندوب توصيل. 7 – طاقم خدمة. 8 – مبيعات. 9 – خدمة عملاء. 10 – كاشير. 11 – استشارية مبيعات. 12 – مطور منتجات. * موعد ومكان الملتقى: الخميس، 24 مارس 2022م – الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً – مقر غرفة الرياض. المصدر وتفاصيل أكثر: ( #دعوة

لحضور ملتقى #التوظيف لشركة ماكسيموس الخليج



🗓 | الخميس، 24 مارس 2022م

🕰 | 9:00ص - 3:00ع

📍| مقر #غرفة_الرياض



#صوت_اعمالك pic.twitter.com/E16SC7ww2g — التدريب والتوظيف (@Rdcci_Trc) March 23, 2022 )

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