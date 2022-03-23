شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: نسعى لتعزيز التعاون بين الدول العربية فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بو زيد، إن حالة من التوافق هيمنت بشكل كبير على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، والمنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف بو زيد، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن ممثلى الدول العربية اتفقوا على أكثر من 17 بندا، موضحا أن أهمها تعزيز التعاون العربي في مكافحة التحديات والأوبئة.

وعن رئاسة الجزائر للاجتماع الوزاري المقرر غدا الخميس، قال الوزير إن بلاده تتحرك جديا نحو تعزيز التعاون العربي في مجال الصحة، خاصة بعد أزمة وباء كورونا، والتي كشفت الحاجة الكبيرة لتعزيز العمل المشترك في مواجهة الازمات الصحية.

واستطرد أن بلاده تضع العديد من الأولويات خلال رئاستها للدورة الجديدة لمجلس وزراء الصحة العرب، من بينها العمل على تشكيل جمعية عربية للصحة، من شانها التنسيق فيما يتعلق بالازمات التي تواجهها المنطقة.

وعن مستجدات وباء كورونا، قال بو زيد إن بلاده تشهد تطورات ايجابية إثر تراجع معدلات الإصابة بالوباء، موضحا أنه لا مفر من التعايش مع الفيروس في المرحلة الراهنة، على غرار التعامل مع الأمراض الموسمية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نزع الكمامة في الدول العربية، خاصة مع التغييرات الكبيرة التي تشهدها الحالة الوبائية في مختلف الدول العربية.