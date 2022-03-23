شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 33 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 33 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة فى مُحافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم اعتقال 12 مواطنًا في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، بعد مُداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، بينما تم اعتقال 9 آخرين في مُحافظة طولكرم الواقعة شمال الضفة من ضمنهم الأسرى المُحررون حاتم حافظ فقها (56 عامًا)، ونجله قسام وعبادة مراد شديد (31 عامًا)، ومحمد سلطان الملاح.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مُواطنين، من بينهم الشابة عائدة المصري (22 عامًا) ابنة الشهيد عمار المصري وذلك من منزلها في شارع القدس شرق مدينة نابلس، وآمنة بلال اشتية من قرية تل غرب المدينة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مُداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى يزن عامر صباح (17 عامًا)، بعد مُداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أطفال أحدهم عمره 13 عامًا.