شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الوقود بلبنان وزيادة فى سعر صرف الدولار بالتزامن مع عودة العمل بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الوقود فى لبنان، لليوم الثانى على التوالى، فى أعقاب زيادة ملحوظة لسعر صرف الدولار الأمريكى على منصة صيرفة الحكومية بمتوسط تعاملات أمس، فيما فتحت البنوك اللبنانية أبوابها لاستقبال المواطنين اليوم بعد اضراب استمر يومين تلبية لقرار جمعية المصارف بالبلاد، والتى اعتبرت الاضراب ليومين خطوة أولى للتنبيه والتوعية من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة في البلاد والمطالبة بوضع حد لأزمة البنوك مع القضاء.

وزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بقيمة 3 آلاف ليرة، ليسجل 434 ألف ليرة و444 ألف ليرة على التوالي، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 25 ألف ليرة لتصل إلى 480 ألف ليرة، ووصل سعر قارورة الغاز إلى 300 ألف ليرة بزيادة قدرها 3 آلاف ليرة.

وفي المقابل، استمر الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي على منصة صيرفة الرسمية بشكل ملحوظ ليسجل 21900 ليرة لكل دولار، بدلا من 21500 ليرة لكل دولار وفقا لمتوسط عمليات أمس الأول بزيادة تتجاوز الـ1000 ليرة للدولار عن متوسط سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي السوق الموازية، استقر متوسط سعر الصرف عند مستوياته المرتفعة منذ بداية الأسبوع الجاري مسجلا متوسط بلغ 32500 ليرة لكل دولار.

جاء ذلك في وقت فتحت فيه البنوك أبوابها بعد اضراب تحذيري استمر يومين في ظل أزمة للبنوك مع بعض الأحكام القضائية التي أثارت جدلا واسعا في لبنان على مدار الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه المقرر عصر اليوم، رؤية يقدمها وزير العدل لتصحيح المسار القضائي في البلاد.