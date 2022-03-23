شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توجه بعدم نقل الصلوات أو بثها فى الإعلام خلال رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول شهر رمضان.. أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، والتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبى المساجد فى كافة مناطق المملكة لما يخدم المصلين.

نقل الاذان 1ـ عدم استخدام الكاميرات الموجودة بالمساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء الصلاة 2ـ عدم نقل الصلوات أو بثها فى الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها 3ـ شددت على المؤذنين الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى 4ـ التأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء فى الوقت المحدد فى شهر رمضان 5ـ أن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة 6ـ عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها 7ـ مشاريع التفطير فى ساحات المساجد والأماكن المهيأة 8ـ التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف 9ـ إمام المسجد مسئول عن الإذن للمعتكفين 10ـ ضرورة مراعاة أحوال الناس فى صلاة التراويح