شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: اتفاقية الجمارك العربية تحتاج مزيدا من التصديقات لتدخل حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجمارك اليمنية عبدالحكيم ردمان القباطي، أن اجتماع مدراء الجمارك العربية ركز على عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعى.

كما ناقش الاجتماع تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي تتضمن عددا من الموضوعات الهامة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.

وأضاف، خلال ترؤسه للاجتماع المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع تطرق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي وحث الدول الأعضاء على التوقيع عليها وإيداع وثائق التصديق حيث أنه تحتاج الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ إلى إيداع وثائق تصديق لإحدى الدول العربية ليكتمل النصاب بذلك.

وأكد القباطى، أن الاجتماع تم خلاله استعراض اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 وحث الدول الأعضاء على سرعة التوقيع عليها، وغيرها من الموضوعات الجمركية.