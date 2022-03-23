شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: مقترح إنشاء وكالة عربية للدواء بين الموضوعات المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة هيفاء ابو غزالة، الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بأن المقترح المصري بانشاء الوكالة العربية للدواء سيكون أحد الموضوعات المطروحة أمام مجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقاده غدا الخميس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضافت أن المكتب التنفيذي استعرض عددا من المواضيع الصحية الهامة التى يتضمنها مشروع جدول الاعمال للدورة 56 لمجلس وزارء الصحة العرب، وفي مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022.

واضافت ابو غزالة فى تصريح لها على هامش الاجتماع بان سيتم عرض عدد من الاستراتيجيات الهامة لاعتمادها من قبل المجلس غدا في هذه الدورة منها "مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية" و "مشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية" وأيضا "المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأن من المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى سبتمبر الماضي.

وأشارت أبو غزالة إلى مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر ان يلقيها وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2022.

وأوضحت ابو غزالة بأن المجلس سيناقش موضوعات توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، وتفعيل اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء.

وقالت ان المواضيع الدائمة على جدول الأعمال المجلس التي يتم أيضا مناقشتها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وكذلك الوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب.

واوضحت انه سيتم غدا الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022، وتكريم الأطباء الفائزين، والاستماع إلى التجارب الصحية الناجحة للدول العربية الأعضاء ؛ كما سيتم مناقشة مبادرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الأوبئة والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، بالإضافة إلى مقترح وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء ؛ وذلك تحت بند مايستجد من أعمال .

وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يناقش المجلس موضوع التعاون العربي الأمريكي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكي، بمشاركة نائبة وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.