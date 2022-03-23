شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب برئاسة مصر بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحه العرب، والذي تترأسه مصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع تمهيدا لاجتماع وزراء الصحة العرب، والمقرر انعقاده غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة، والذي سوف تترأسه الجمهورية الجزائرية، خلفا لموريتانيا.

ومن الموضوعات على جدول الأعمال المجلس التي سيتم أيضا مناقشتها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وكذلك الوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب.

وسيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022، وتكريم الأطباء الفائزين، والاستماع إلى التجارب الصحية الناجحة للدول العربية الأعضاء.

وتحت بند ما يستجد من أعمال سوف يتم مناقشة مبادرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الأوبئة والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، بالإضافة إلى مقترح وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء.

وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يناقش المجلس موضوع التعاون العربي الأمريكي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكي، بمشاركة نائبة وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.