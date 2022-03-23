شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى: القبض على "سمكرى البنى آدمين" فى أحد فنادق دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت هيئة الصحة في دبي من ضبط المدعو (ي.خ.ي)، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصبت لها كميناً، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحسب موقع الإمارات اليوم، قال مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، إن الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ"سمكري البني آدمين" بناءً على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه بعد التأكد من صدق المعلومات، تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحسب المازمي، فإن "سمكري البني آدمين" ارتكب مخالفة إدارية، تمثلت في مزاولة مهنة طبية من دون تصريح، بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012، وذلك لقيامه بالعمل أخصائي تقويم للعمود الفقري، على الرغم من أنه لا يحمل أية شهادات علمية تؤهله لذلك، كما أنه يحمل تأشيرة زيارة، ولا يمارس نشاطه من خلال أي مركز مرخص في الدولة. ولفت إلى أن (ي.خ.ي) اعتاد التواصل مع العملاء هاتفياً من خلال رقم أعلن عنه على منصات التواصل الاجتماعي، ويحدد المكان والزمان وفق رغبة العميل، ويصل سعر الجلسة الواحدة إلى 700 درهم.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر أصدرت تحذيراً، في سبتمبر من العام الماضي، حول المدعو (ي.خ.ي)، وشهرته "سمكري البني آدمين"، بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وكذلك قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادته في مصر، كما صدر تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه.