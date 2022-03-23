شكرا لقرائتكم خبر عن “السديس” يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى من اليوم الأول الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والليلة الثالثة في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.

وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية ليلة العشرين، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في التسليمات الأولى من صلاة التراويح الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، حتى يوم 30 من شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 22 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، مبينةً أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.

وكان “السديس” قد أعلن أمس، عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح قريباً.

كما وافق على أن يقوم المجلس التنسيقي والفريق الميداني بالإشراف على الاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.