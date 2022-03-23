"روس كوسموس" تكشف الاستعدادات لمهمة علمية إلى المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

أعلن دميتري ستروغوفيتس، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء يعملون على تصميم منصة هبوط جديدة للبعثة العلمية الروسية إلى الكوكب الأحمر.



ويشير ستروغوفيتس في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لتنفيذ مهمة علمية إلى المريخ، يجب تصميم منصة هبوط جديدة. لأن صلاحية منصة "كازاتشوك" التي صممت للبعثة الروسية - الأوروبية المشتركة (ExoMars-2022)، ستكون منتهية عند إطلاق البعثة الروسية.

ويقول، "يجب إنتاج منصة هبوط جديدة، نظرًا لأنه بحلول الرحلة القادمة ستكون معظم الوحدات والمعدات والأجهزة قد استنفدت عمرها التخزيني الأرضي".

ويضيف، علاوة على ذلك، توجد منصة الهبوط "كازاتشوك" حاليا في أوروبا، ومن المستحيل إعادتها إلى أراضي روسيا بسبب توقف الرحلات الجوية حاليا.

ويذكر، أن وكالة الفضاء الأوروربية أعلنت في وقت سابق وقف التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" في بعثة ExoMars.

وردا على القرار الأوروبي، أعلن دميتري روغوزين مدير عام المؤسسة، أن روسيا ستنفذ لوحدها بعثة علمية إلى المريخ.