شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. إحباط تهريب 3.3 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة ليمون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 ملايين و 320 ألف قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة‬⁩ مخبأة في شحنة ليمون.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3،320،000) قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.