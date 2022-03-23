شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا و142 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جديدة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل142 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة وحدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين لـ 732596 حالة، والوفيات 9033 حالة.
وأوضحت أن عدد الفحوصات التي تم تقديمها حتى الآن وصلت أكثر من 16 مليون في جميع مناطق المملكة.
وأوصت “الصحة” بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ للقاح والحصول على التطعيمات، وضرورة ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، مشيرة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة وإن قلت لكن ما زالت قائمة.
تعرف على آخر الإحصائيات من موقع وزارة الصحة: مستجدات كورونا
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