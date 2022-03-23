إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 474 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 474.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.81 مليار.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 474 مليوناًَ و114 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و98 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و818 مليون جرعة.