مواد غذائية لا ينصح بتناولها في وجبة الفطور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول اللحوم والشاي والقهوة والحلويات على الريق مضر بالصحة.



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن شرب الشاي والقهوة صباحا على معدة فارغة من دون أي شيء معها يهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء ولا يعطي الجسم أي طاقة. كما لا ينصح بتناول الحلويات والمعجنات على الريق، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات سهلة الهضم، يمتصها الجسم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، وبالتالي يشعر الشخص بالجوع بعد مضي فترة قصيرة على تناول وجبة الفطور، وقد يرافقه صداع.

وتقول، "اللحوم الدهنية والمدخنة والأطعمة المتبلة، جميعها أطعمة صعبة الهضم، وبعد تناولها يشعر الشخص بالنعاس وتنخفض قدرته على العمل. لذلك أنصح في جميع وجبات الطعام باتباع قاعدة "طبق الطعام". أي يجب على الشخص أن يتناول في كل وجبة طعام، حوالي ربع كمية البروتين اليومية، مثل البيض ولحم الديك الرومي أو الدجاج أو السمك غير الدهني، ونصفها من الخضروات والفواكه وربعها الأخير كربوهيدرات صعبة الهضم أو حبوب كاملة".

وتضيف، يمكن إضافة كمية قليلة من الدهون المفيدة أو سمن حيواني أو زيوت نباتية غير مكررة وكذلك المكسرات.