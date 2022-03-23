دراسة: غبار الذهب لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

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قالت دراسة بقيادة الدكتور إميليو ألاركون من جامعة أوتاوا ودير إريك سورونين ونُشرت في مجلة ACS Nano إن رش جزيئات النانو والببتيدات على قلوب الفئران ساعد في استعادتها وظائفها والتوصيل الكهربائي، واكتشفت الدراسة أن العلاج أدى إلى زيادة النشاط الكهربائي، ووظائف القلب.



ولم تظهر مؤشرات على أن جزيئات الذهب، اخترقت قلوب الفئران.

وقال الدكتور ألاركون في بيان: "نرش غبار الذهب، ثم ننتظر أسبوعين، ثم ندرس حالة الحيوانات مقارنةً مع عناصر التحكم".

وبفضل هذه النتيجة الإيجابية، يأمل الباحثون في الانتقال إلى اختبار تقنيتهم على الأرانب والخنازير قبل البشر، وإذا كانت النتائج إيجابية، يمكن أن يلعب العلاج دوراً في الجراحات على القلب.

وتتزامن هذه الدراسة مع موجة منتظرة من أمراض القلب الجديدة، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الإصابات الخفيفة بكورونا قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، حسب مجلة Nature Medicine بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق، وفق إكسبريس البريطانية.