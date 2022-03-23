دراسة: فيروس كورونا يزيد خطر الإصابة بالسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة أمريكية جديدة إن الذين أصيبوا بفيروس كورونا في العام الماضي أكثر عرضة بـ 46% للإصابة بالسكري، أو مرشحين لتناول أدوية للتحكم في مستويات السكر في الدم.



وراجع فريق من الباحثين في منظومة فيرجينيا سانت لويس للرعاية الصحية لقدماء المحاربين، تحت إشراف الدكتور زياد العلي البيانات الصحية لـ 181280 شخصاً ثبتت إصابتهم بكورونا بين مارس (أذار) 2020 وسبتمبر (أيلول) 2021، ومقارنة الفرق في تطور الإصابة السكري بينهم مقارنة مع 8 ملايين شخص لم يصابوا بالفيروس.

وأظهرت النتائج التي نشرها اليوم موقع واشنطن بوست أن الإصابة بكورونا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري بـ 46% أو بالحاجة إلى أدوية لخفض نسبة السكر في الدم.

وقال العلي: "إن الصلة بين كوفيد-19 والسكري من النوع 2 لوحظت بين جميع المجموعات العرقية المشاركة، وبغض النظر عن جنس المريض أو عمره".

وأضاف "فيروس كورونا المستجد قد يزد التهاب الخلايا المنتجة للأنسولين ويقلل كفاءتها".

واكتشف فريق طبي آخر في العام الماضي الصلة بين الإصابة بكورونا لدى الأطفال وبين تطور النوع الأول من السكري، عندما يهاجم الفيروس، البنكرياس.