شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 نصائح للحصول على نتائج صحيحة حول قياس ضغط الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مركز "الصحة" الألماني ضرورة مراعاة بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قيم قياس صحيحة.



وأوضح المركز أنه ينبغي قياس ضغط الدم في نفس الوقت من اليوم؛ نظرا لأن التقلبات المعتادة في ضغط الدم على مدار اليوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور قيم قياس خاطئة.

ومن المهم أيضا أن يكون سوار جهاز قياس ضغط الدم في مستوى ارتفاع القلب، مع مراعاة الجلوس والشعور بالهدوء والراحة لبضع دقائق قبل إجراء القياس. كما لا يجوز شرب القهوة أو تدخين السجائر قبل إجراء القياس.

جدير بالذكر أن القيمة الطبيعية لضغط الدم تبلغ 120/80 ملم زئبق.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم مساهماً رئيسياً في وفاة ما يقرب من 18 مليون شخص حول العالم كل عام. وعلى الرغم من أن هناك عددا من الأدوية الشائعة التي يلجأ إليها المرضى للسيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم، فإن هناك بعض العلاجات البديلة التي يلجأ إليها البعض، ومنها:

ممارسة تمارين اليقظة الذهنية

يُعرف أسلوب تصفية العقل والتركيز على اللحظة الحالية باسم تدريب اليقظة الذهنية، والذي تظهر الدراسات أنه يمكن أن يكون مفيداً لمرضى ضغط الدم لأنه يحسن التحكم في الانتباه وتنظيم المشاعر والوعي الذاتي بالعادات اليومية.

المشي 10 آلاف خطوة كل يوم

وجدت دراسة أجريت في جامعة "براون" الأمريكية، أنه كلما زاد عدد الخطوات التي يمشيها الشخص كل يوم، زادت احتمالية حفاظه على ضغط الدم وصحة القلب.

وتتبعت الدراسة أكثر من 600 شخص طُلب منهم ارتداء ساعة ذكية لتسجيل قراءات ضغط الدم أسبوعياً لعدة أشهر، وأظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 0.45 نقطة لكل 1000 خطوة يتخذها مستخدمو الساعة الذكية كل يوم، وفي ضوء ذلك، فإن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم يخفض ضغط الدم بأكثر من أربع نقاط.

الطريقة الأخرى التي يمكن للمرضى من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هي تعديل نظامهم الغذائي، حيث أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول بما في ذلك التفاح والتوت والكاكاو والشاي لها علاقة قوية بخفض ضغط الدم.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر تناولاً لمادة الفلافانول لديهم ضغط دم أقل من أولئك الذين يتناولون القليل منها.

شرب عصير التوت

شرب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عصير التوت يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى خفض ضغط الدم وتحسين أداء الأوعية الدموية بشكل عام، وذلك بسبب قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.

تناول الزبادي كل يوم

يحتوي الزبادي على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم، كما يحتوي على مجموعة من المغذيات، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تشارك في تنظيم ضغط الدم، ولذا فإن تناول الزبادي بشكل يومي هو المفتاح لخفض قراءات ضغط الدم.

والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم شهدوا مستويات أقل بعد تناول كميات صغيرة من الزبادي بانتظام، كما كانت النتائج أفضل للأشخاص الذين يتناولون الزبادي بشكل يومي.