تقارير: أندرويد 13 يسمح بفتح الإشعارات في شاشة منفصلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت تقارير إن نظام التشغيل أندرويد 13 سيحمل ميزة جديدة للإشعارات تجعل تعدد المهام أكثر سهولة.



وفي الإصدار التجريبي من Android 12L كانت هناك ميزة جديدة للإشعارات تتيح سحب إشعار إلى جانب واحد من الشاشة ثم فتحه في وضع تقسيم الشاشة.

وظهرت الميزة الآن مرة أخرى في معاينة المطور الثانية لنظام أندرويد 13، وهي متاحة افتراضياً للجميع.

وبالضغ المطول على إشعار، يمكن سحبه لعرضه والتفاعل معه في وضع تقسيم الشاشة باستخدام أندرويد 13.

ووفقاً للتقارير، لا تزال الميزة مليئة بالأخطاء، ولكن على الأرجح، ستحل مشاكلها قبل إصدار أندرويد 13 الرسمي، حسب موقع فون أرينا.