طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل. فين حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية وشمال ووسط المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند 21:48 ..وفي بحر عمان بكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الاول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.