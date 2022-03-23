شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ثم يعقبه انخفاض في الحرارة لتعود الأجواء الباردة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا توجد حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس مدة أسبوع كامل، سوى أنه من المتوقع سقوط أمطار على أقصى شمال وجنوب المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع تعرض المنطقة العربية على منخفض أصله قطبي، وذلك على فلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر وغرب الأردن، يصاحبه هطول أمطار متفاوتة الغزارة يوم الخميس، وسقوط الثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، وأن السماء تكون غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال ووسط المملكة.