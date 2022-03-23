إصابة ملك النرويج بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون في البلاط الملكي في النرويج، امس، أن الفحوصات أثبتت إصابة الملك هارلد الخامس (85 عاما) بفيروس كورونا ولديه أعراض طفيفة.



وقالت العائلة المالكة في بيان مقتضب إنه "من المقرر أن يأخذ هارلد استراحة من مهامه لبضعة أيام، وإن نجله ولي العهد الأمير هاكون سيتولى المهام في الوقت الحالي".

وتلقى الملك ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد-19، على الرغم من إصابته بأمراض عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في عام 2020 عندما خضع لعملية جراحية لتركيب صمام قلب جديد.

يشار إلى أن مهام هارلد كرئيس لدولة النرويج شرفية، وليس لديه أي سلطة سياسية. وقد اعتلى هارلد العرش بعد وفاة والده الملك أولاف في 17 يناير 1991.

وكان هارلد، وهو أول ملك مولود في البلاد منذ القرن الرابع عشر، تزوج امرأة من عامة الشعب عندما كان أميرا. وحظي بشعبية كبرى محليا من خلال قيادة الحداد في عام 2011 على ضحايا القاتل الجماعي أندرس بيرينغ بريفيك.