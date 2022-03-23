العثور على جثة طفلة بعد اختطافها بريف حلب بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بعد أقل من يوم على اختطفاها من أمام منزل ذويها، عادت الطفلة غصون شوكان جثة من مكان قريب من منزلها في ريف حلب السورية.



وذكر مكتب أعزاز الإعلامي، أن أهالي قرية كفرة شرق أعزاز في ريف حلب الشمالي، عثروا فجر الثلاثاء على جثة الطفلة (3 سنوات)، وكانت ملقاة قرب منزل أهلها.

ونقل المكتب عن مصدر محلي أن مجهولين كانوا اختطفوا غصون ظهر الإثنين، قبل العثور عليها وعليها آثار تعذيب.

وأشار إلى أن شرطة المنطقة لم تعلق على الحادثة بعد، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة خلفية الحادثة والجُناة.

بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن الطبابة الشرعية تسلمت الجثة، للتحقق من أسباب الوفاة.