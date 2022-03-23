شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء "كورونا" بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 87 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و43 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و162 ألفا و626 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و53 حالة، والشفاء إلى مليون و145 ألفا و998 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 9 أشخاص للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و573 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و873 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و207 حالات.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و969 إصابة، و63 وفاة، و33 ألفا و568 حالة شفاء، خلال الفترة من 14 وحتى 20 مارس الجاري، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و33 ألفا و731 حالة، والوفيات إلى 28 ألفا و65 حالة، والشفاء إلى مليون و6 آلاف و120 حالة.